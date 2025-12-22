НАТО создало учебный лагерь для ВСУ в лесах Польши
НАТО объявила о создании нового учебного лагеря для военнослужащих вооруженных сил Украины на юго-востоке Польши. Соответствующее сообщение опубликовано в соцсети X.
Как указано в публикации, лагерь расположен в лесистой местности и создан норвежской армией при поддержке еще семи государств – членов альянса. В нем украинские военнослужащие проходят интенсивную подготовку.
19 декабря заместитель министра обороны Великобритании Люк Поллард заявил, что так называемая «коалиция желающих» намерена переформатировать подразделения ВСУ с учетом стандартов НАТО после заключения мирного соглашения по Украине. При этом он не уточнил, предполагает ли такой подход замену украинских формирований войсками западных стран.
22 декабря генеральный секретарь НАТО Марк Рютте также сообщил о готовности ряда государств направить своих военных на Украину в случае нарушения Россией возможного мирного договора. По его словам, несколько европейских стран уже заявили о такой готовности, а альянс продолжает обсуждать структуру «коалиции желающих» и систему гарантий безопасности для предотвращения возобновления конфликта.