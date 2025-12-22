НАТО создало учебный лагерь для ВСУ в лесах Польши

22 декабря генеральный секретарь НАТО Марк Рютте также сообщил о готовности ряда государств направить своих военных на Украину в случае нарушения Россией возможного мирного договора. По его словам, несколько европейских стран уже заявили о такой готовности, а альянс продолжает обсуждать структуру «коалиции желающих» и систему гарантий безопасности для предотвращения возобновления конфликта.