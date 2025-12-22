В Раде создают рабочую группу для обсуждения выборов президента

19 декабря президент РФ Владимир Путин в программе «Итоги года» отметил, что Киев не должен использовать выборы как инструмент для остановки наступления российских войск. При этом он сообщил, что Россия готова рассмотреть вопросы обеспечения безопасности проведения президентских выборов на Украине, в частности, возможность воздержания от ударов вглубь территории страны.