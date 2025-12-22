В Раде создают рабочую группу для обсуждения выборов президента
В Верховной раде Украины начали формировать рабочую группу для оперативной проработки вопроса возможного проведения президентских выборов в условиях военного положения. Об этом сообщил глава правящей партии «Слуга народа» Давид Арахамия в Telegram-канале.
По его словам, обсуждение будет вестись на базе комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства. К работе планируется привлечь представителей всех парламентских фракций и групп, Центральной избирательной комиссии, а также общественные организации.
Кроме того, участие в обсуждении будет открыто для представителей СМИ.
19 декабря президент РФ Владимир Путин в программе «Итоги года» отметил, что Киев не должен использовать выборы как инструмент для остановки наступления российских войск. При этом он сообщил, что Россия готова рассмотреть вопросы обеспечения безопасности проведения президентских выборов на Украине, в частности, возможность воздержания от ударов вглубь территории страны.
20 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет проводить выборы на территориях, которые Киев считает утраченными и находящимися под контролем России.