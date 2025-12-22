Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

В Раде создают рабочую группу для обсуждения выборов президента

Ведомости

В Верховной раде Украины начали формировать рабочую группу для оперативной проработки вопроса возможного проведения президентских выборов в условиях военного положения. Об этом сообщил глава правящей партии «Слуга народа» Давид Арахамия в Telegram-канале.

По его словам, обсуждение будет вестись на базе комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства. К работе планируется привлечь представителей всех парламентских фракций и групп, Центральной избирательной комиссии, а также общественные организации.

Кроме того, участие в обсуждении будет открыто для представителей СМИ.

19 декабря президент РФ Владимир Путин в программе «Итоги года» отметил, что Киев не должен использовать выборы как инструмент для остановки наступления российских войск. При этом он сообщил, что Россия готова рассмотреть вопросы обеспечения безопасности проведения президентских выборов на Украине, в частности, возможность воздержания от ударов вглубь территории страны.

20 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет проводить выборы на территориях, которые Киев считает утраченными и находящимися под контролем России.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её