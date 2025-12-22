Литва передала Украине тепловую электростанцию для аварийных ремонтов
Литва передала Украине тепловую электростанцию, сообщило министерство энергетики. По данным ведомства, сложная логистическая операция заняла 11 месяцев и включала 149 поставок оборудования общим весом 2399 т. Об этом сообщает украинское интернет-издание «Страна».
Предоставленное оборудование уже использовано для проведения аварийных ремонтов в нескольких регионах Украины.
21 декабря Вооруженные силы России нанесли удары по предприятиям ВПК и объектам энергетики Украины. Удары по местам сборки БПЛА, пунктам временной дислокации украинских сил и иностранных наемников были нанесены авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ в 144 районах.
22 ноября минэнерго Украины сообщало, что на данный момент на Украине повреждены все крупные тепловые и гидроэлектростанции (ТЭС и ГЭС).
В сообщении говорится, что сейчас их возможности производить электроэнергию значительно снизились. В связи со сложившейся ситуацией все доступные мощности украинских электростанций работают исключительно для покрытия внутреннего потребления, добавили в минэнерго.