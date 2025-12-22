Правительство не будет продлевать мораторий на штрафы за задержку ввода жилья
Правительство РФ не будет продлевать мораторий на штрафы для застройщиков за перенос сроков ввода жилья, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.
Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии 19 декабря поручил не продлевать мораторий.
«Такое решение мы уже приняли», – сказал Мишустин.
24 ноября вице-премьер РФ Марат Хуснуллин отмечал, что российский кабмин принял решение не сохранять меру поддержки застройщиков в виде моратория на штрафы при срыве сроков ввода жилья. Он подчеркнул, что доля недостроенных проектов от общего объема строительства выросла до 19% и это затронуло 132 000 заемщиков.
В июне, по данным Единого ресурса застройщиков (ЕРЗ), в России строилось 12,25 млн кв. м жилья с переносом срока ввода в эксплуатацию. ЕРЗ сообщал, что на 1 июня 2024 г. таких новостроек в стране было на 1,2 млн кв. м меньше. Доля проектов с переносом в общем объеме строительства за год выросла с 8,4 до 10%.