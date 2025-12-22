Рябков: РФ гарантирует безопасность Калининградской области всей своей мощью
Россия обеспечит всей своей мощью безопасность Калининградской области и ее жителей, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков на дискуссии Международного дискуссионного клуба «Валдай».
«Калининградская область – неотъемлемая часть РФ, соответственно, <...> ее безопасность и нормальная жизнедеятельность всего, что там находится, и жизнь наших граждан будет гарантирована всей мощью российского государства», – сказал замминистра.
19 декабря президент РФ Владимир Путин на совмещенной с прямой линией пресс-конференции «Итоги года – 2025» заявил, что попытка блокады Калининградской области выведет конфликт на невиданный уровень. По его словам, такие шаги могут расширить противостояние вплоть до крупномасштабного военного конфликта.
Еще в конце октября литовский президент Гитанас Науседа предложил ограничить транзит в Калининградскую область. Тогда он назвал причиной якобы «угрозу контрабанды». Науседа сказал, что инциденты и сбои в работе аэропортов можно расценивать как «гибридную атаку» на страну.
После этого официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что запрет со стороны Литвы будет расценен Москвой как провокационный шаг. Россия, указала дипломат, рассчитывает, что республика не будет принимать эту меру.