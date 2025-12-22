Рябков: РФ гарантирует безопасность Калининградской области всей своей мощью

Еще в конце октября литовский президент Гитанас Науседа предложил ограничить транзит в Калининградскую область. Тогда он назвал причиной якобы «угрозу контрабанды». Науседа сказал, что инциденты и сбои в работе аэропортов можно расценивать как «гибридную атаку» на страну.