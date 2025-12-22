В Европарламенте заявили об отсутствии средств на финансирование Украины
Европейские страны не способны продолжать финансирование конфликта на Украине и должны искать компромиссное решение. Такое мнение выразил депутат европарламента от Франции Тьерри Мариани, передает ТАСС.
По его словам, украинская сторона давно разорена, а у европейцев больше нет ресурсов для продолжения конфликта. Мариани напомнил, что недавно Евросоюз (ЕС) принял решение предоставить Киеву кредит в 90 млрд евро, который, по его мнению, Украина никогда не вернет, что будет невыгодно для Европы.
Парламентарий полагает, что европейские страны не являются активным игроком и лишь ожидают решений Вашингтона и результатов переговоров, которые ведут США. Вместе с тем Мариани выразил уверенность, что при благоприятной обстановке президент Франции Эммануэль Макрон может стать одним из ведущих сторонников мирного урегулирования.
По словам Мариани, Европа находится во «второй лиге», тогда как первая лига – это Россия и США. При этом он считает, что «платить по счетам» в итоге будет Европа, а контракты достанутся американцам.
18 декабря лидеры ЕС отказались от плана по изъятию замороженных активов РФ и решили предоставить Киеву транш в 90 млрд евро. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Киеву не придется возвращать этот кредит, если Москва не компенсирует нанесенный Украине ущерб.