По его словам, украинская сторона давно разорена, а у европейцев больше нет ресурсов для продолжения конфликта. Мариани напомнил, что недавно Евросоюз (ЕС) принял решение предоставить Киеву кредит в 90 млрд евро, который, по его мнению, Украина никогда не вернет, что будет невыгодно для Европы.