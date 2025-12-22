Газета
Главная / Политика /

Первый рейс из Макао прибыл во Владивосток

Ведомости

В аэропорт Владивостока прибыл самолет из специального административного района КНР Макао, сообщили в Telegram-канале Росавиации. Рейс выполнялся авиакомпанией Cambodia Airways.

Разрешение на выполнение полетов Росавиация выдала накануне зимнего сезона. Рейсы будут выполнятся три раза в неделю: по понедельникам, средам и пятницам. Время в пути составит около пяти часов.

Ведомство сообщило, что открытие прямого авиасообщения укрепляет позиции региона в развитии китайского направления. Пассажиропоток за 11 месяцев этого года составил 417 000 человек – прирост 87% в сравнении с 2024 г.

2 сентября официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь сообщил, что с 15 сентября 2025 г. по 14 сентября 2026 г. для россиян будет действовать безвизовый режим при въезде в Китай. Он распространится на путешествия продолжительностью не более 30 дней. 4 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва даст зеркальный ответ на решение Пекина.

4 сентября министр транспорта РФ Андрей Никитин допустил, что частота авиарейсов между Россией и Китаем может быть увеличена после запуска безвизового режима. Он согласился с оценкой Ассоциации туроператоров России (АТОР) о росте пассажиропотока в КНР на 30–40%, что должно быть учтено при планировании транспорта.

