МИД Венесуэлы: Россия предложила поддержку в противодействии блокаде США

В середине декабря президент США Дональд Трамп заявил, что распорядился блокировать все подсанкционные танкеры, следующие в Венесуэлу и из нее. Кроме того, он объявил венесуэльские власти «иностранной террористической организацией». В Кремль заявили, что считают нагнетание напряженности вокруг Венесуэлы потенциально очень опасным.