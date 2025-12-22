МИД Венесуэлы: Россия предложила поддержку в противодействии блокаде США
Россия пообещала оказать поддержку в противодействии морской блокаде Венесуэлы со стороны США. Об этом сообщил министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль.
Венесуэльский министр провел телефонный разговор со своим российским коллегой Сергеем Лавровым 22 декабря.
«Москва окажет Венесуэле всестороннее сотрудничество и поддержку в противодействии блокаде, выразив полную поддержку действиям, предпринимаемым в рамках Совета Безопасности ООН», – написал Хиль в Telegram.
Госсекретарь США Марко Рубио говорил, что Вашингтон не опасается эскалации в отношениях с Москвой из-за Венесуэлы. По его словами, Россия «сейчас полностью занята Украиной», поэтому будет оказывать поддержку правительству президента Венесуэлы Николаса Мадуро «на уровне риторики».
В середине декабря президент США Дональд Трамп заявил, что распорядился блокировать все подсанкционные танкеры, следующие в Венесуэлу и из нее. Кроме того, он объявил венесуэльские власти «иностранной террористической организацией». В Кремль заявили, что считают нагнетание напряженности вокруг Венесуэлы потенциально очень опасным.