Двое американских добровольцев погибли на Украине
В начале декабря американские добровольцы Тай Уингейт Джонс и Брайан Закерл погибли на Украине в ходе боевых действий, сообщило Newsweek.
Они служили в иностранном легионе под командованием Главного управления разведки (ГУР) Украины. Закерл умер 5 декабря. Его жена и дети находятся в Киеве, ожидая, когда тело погибшего смогут доставить с поля боя. Джонс погиб 3 декабря при атаке беспилотника.
7 сентября The New York Times (NYT) со ссылкой на данные музея истории Украины во Второй мировой войне сообщила, что в боях на Украине погибли как минимум 92 американца, всего в украинской армии могут служить «несколько тысяч» граждан США.
Газета раскрывает мотивацию американских добровольцев. Кто-то приезжает на Украину «в поисках смысла жизни и возможностей», но «возмущение» действиями России остается одной из главных причин, говорится в материале. При этом некоторые солдаты таким образом пытаются оставить позади «нелегкую жизнь».
10 декабря министерство обороны Великобритании сообщило, что 9 декабря на Украине погиб младший капрал Джордж Хули во время наблюдения за испытаниями украинскими войсками новой системы обороны вдали от линии фронта.