Песков: РФ оценит наработки по Украине на соответствие духу Анкориджа
Москва по итогам контактов с представителями Вашингтона в Майами будет смотреть, насколько наработки мирного плана по Украине соответствуют духу Анкориджа. Об этом рассказал «Известиям» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Самое главное было получить от американцев информацию о результатах их наработок с европейцами и с украинцами», – сказал он. Песков добавил, что эти переговоры – рабочий процесс.
Ранее пресс-секретарь президента РФ заявил, что ему неизвестно, что имел в виду вице-президент США Джей Ди Вэнс, когда говорил о «прорыве» в переговорах по Украине.
22 декабря Politico писало, что переговоры по Украине в Майами, прошедшие с участием представителей США, России и Украины, не привели к ощутимому прогрессу и не приблизили стороны к завершению конфликта. Спецпосланник Белого дома Стив Уиткофф охарактеризовал встречи со спецпосланником президента РФ Кириллом Дмитриевым и советником по национальной безопасности Украины Рустемом Умеровым как «продуктивные и конструктивные», однако признал отсутствие прорывов.