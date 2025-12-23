Песков: РФ оценит наработки по Украине на соответствие духу Анкориджа

22 декабря Politico писало, что переговоры по Украине в Майами, прошедшие с участием представителей США, России и Украины, не привели к ощутимому прогрессу и не приблизили стороны к завершению конфликта. Спецпосланник Белого дома Стив Уиткофф охарактеризовал встречи со спецпосланником президента РФ Кириллом Дмитриевым и советником по национальной безопасности Украины Рустемом Умеровым как «продуктивные и конструктивные», однако признал отсутствие прорывов.