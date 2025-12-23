Трамп назвал президента Колумбии любителем создавать проблемы

17 декабря объединенная оперативная группа США «Южное копье» ударила по судну в международных водах, в результате чего четыре человека погибли. В США объяснили, что происшествие было связано с наркоторговлей. 16 декабря Южное командование также сообщало об ударах по трем судам в международных водах по той же причине. Тогда жертв было восемь.