Трамп назвал президента Колумбии любителем создавать проблемы
Колумбийский лидер Густаво Петро потворствует производителям наркотиков в стране и ему необходимо усилить борьбу с наркокартелями. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в ходе беседы с журналистами в поместье Мар-а-Лаго в окрестностях Уэст-Палм-Бич (штат Флорида).
«Мы любим колумбийский народ. И я люблю колумбийский народ. Это замечательные люди – они энергичные, умные и классные. Но их новый лидер – это любитель создавать проблемы, и ему лучше быть осторожным», – сказал американский лидер (цитата по ТАСС).
Он также призвал Колумбию «закрыть кокаиновые фабрики» и указал, что США знают о местоположении трех из них.
17 декабря объединенная оперативная группа США «Южное копье» ударила по судну в международных водах, в результате чего четыре человека погибли. В США объяснили, что происшествие было связано с наркоторговлей. 16 декабря Южное командование также сообщало об ударах по трем судам в международных водах по той же причине. Тогда жертв было восемь.