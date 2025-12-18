Четыре человека погибли при ударе США по судну наркоторговцев в Тихом океане
Американская объединенная оперативная группа «Южное копье» ударила по судну в международных водах, заявив, что оно связано с накроторговлей. Погибли четыре человека, сообщается на странице Южного командования в соцсети X.
Атака была совершена 17 декабря по указанию министра обороны Пита Хегсета. Отмечается, что, согласно разведданным, «судно следовало по известному маршруту наркотрафика в восточной части Тихого океана и занималось операциями по наркоторговле».
16 декабря Южное командование сообщило об ударах по трем судам в международных водах, якобы связанным с наркоторговлей. Погибли восемь человек.
9 декабря президент США Дональд Трамп говорил, что Белый дом может распространить проводимую в Карибском море военно-морскую операцию по борьбе с наркотрафиком на территории Колумбии и Мексики. 2 декабря он сообщил, что в скором времени Вашингтон начнет наносить удары по наркоторговцам в Латинской Америке.