Москалькова: Украина не называет дату возвращения удерживаемых курян

2 октября Москалькова сообщала, что на Украине удерживаются 13 жителей Курской области. Омбудсмен поясняла, что Россия будет добиваться возвращения каждого из них. В тот же день она информировала о возвращении 10 курян, находившихся в украинских Сумах.