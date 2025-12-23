Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Москалькова: Украина не называет дату возвращения удерживаемых курян

Ведомости

Дата возвращения 12 жителей Курской области, удерживаемых на Украине, до сих пор не определена. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

«Пока дата их возвращения не обозначена украинской стороной», – подчеркнула омбудсмен (цитата по ТАСС).

2 октября Москалькова сообщала, что на Украине удерживаются 13 жителей Курской области. Омбудсмен поясняла, что Россия будет добиваться возвращения каждого из них. В тот же день она информировала о возвращении 10 курян, находившихся в украинских Сумах.

22 декабря омбудсмен сообщила о том, что Россия организовала возвращение на родину 45 украинских граждан. Они подлежали выдворению и выразили желание вернуться в свою страну. Кроме того, 16 декабря на территории Белоруссии в Новой Гуте было организовано воссоединение 22 семей.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте