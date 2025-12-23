Москалькова: Украина не называет дату возвращения удерживаемых курян
Дата возвращения 12 жителей Курской области, удерживаемых на Украине, до сих пор не определена. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
«Пока дата их возвращения не обозначена украинской стороной», – подчеркнула омбудсмен (цитата по ТАСС).
2 октября Москалькова сообщала, что на Украине удерживаются 13 жителей Курской области. Омбудсмен поясняла, что Россия будет добиваться возвращения каждого из них. В тот же день она информировала о возвращении 10 курян, находившихся в украинских Сумах.
22 декабря омбудсмен сообщила о том, что Россия организовала возвращение на родину 45 украинских граждан. Они подлежали выдворению и выразили желание вернуться в свою страну. Кроме того, 16 декабря на территории Белоруссии в Новой Гуте было организовано воссоединение 22 семей.