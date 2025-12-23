Газета
Главная / Политика /

Трамп назвал The New York Times угрозой национальной безопасности США

Ведомости

Газета The New York Times (NYT) публикует лживые материалы и представляет угрозу национальной безопасности Соединенных Штатов, заявил президент страны Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

«Их радикально левое, неуравновешенное поведение, написание лживых статей должно быть остановлено. Они настоящие враги народа», – написал он.

17 октября глава Белого дома уже второй раз подал иск о клевете в отношении издания на сумму $15 млрд. Это произошло спустя месяц после того, как федеральный судья отклонил первоначальную заявку. Исправленный иск отличался от исходного, он занял 40 страниц. Из жалобы удалили некоторые политические комментарии, в том числе о победе Трампа на выборах 2024 г., и «мистификации о сговоре с Россией».

Трамп подал первое заявление против NYT 16 сентября. Он говорил, что ему «выпала великая честь» подать в суд в штате Флорида в отношении газеты, и назвал ее «одной из худших и самых деградировавших» в истории США. По его словам, издание стало «рупором» радикальной левой Демократической партии.

