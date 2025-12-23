Трамп назвал The New York Times угрозой национальной безопасности США

17 октября глава Белого дома уже второй раз подал иск о клевете в отношении издания на сумму $15 млрд. Это произошло спустя месяц после того, как федеральный судья отклонил первоначальную заявку. Исправленный иск отличался от исходного, он занял 40 страниц. Из жалобы удалили некоторые политические комментарии, в том числе о победе Трампа на выборах 2024 г., и «мистификации о сговоре с Россией».