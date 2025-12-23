Газета
Главная / Политика /

Лавров допустил присоединение РФ к конвенции ЮНЕСКО о нематериальном наследии

Ведомости

Россия может рассмотреть присоединение к Конвенции ЮНЕСКО об охране всемирного нематериального наследия для популяризации культурного и языкового наследия народов страны. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

По словам министра, укрепление международных позиций России в гуманитарной сфере должно оставаться в фокусе внимания. Поэтому Лавров предложил обсудить подключение к новым для России механизмам в рамках ЮНЕСКО.

«Мы все знаем про эту конвенцию, высказывались на разных этапах нашей работы различные точки зрения. Мне кажется, сейчас можно было бы еще раз посмотреть на эту тему в межведомственном формате», – сказал министр (цитата по ТАСС).

22 декабря президент России Владимир Путин поручил Минобрнауки совместно с Российской академией наук разработать и утвердить комплексную программу научных исследований, посвященных всестороннему этнографическому изучению русского народа. Сообщалось, что программа рассчитана на 2026–2028 гг. 5 ноября Путин также поддержал предложение объявить 2026 г. Годом единства народов России.

