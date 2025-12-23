СБУ: уклонисты покидали Украину по газовой трубе

В частности, в Закарпатье был задержан 62-летний перевозчик из Львова, который доставлял уклонистов в западный регион, после чего прокладывал им маршрут побега в ЕС через нерабочую газовую трубу. Служба установила, что фигурант действовал совместно со своим знакомым из Покровска, мигрировавшим в ЕС. Тот, будучи за границей, подыскивал в соцсети Tik-Tok потенциальных клиентов и организовывал их встречу при выходе из трубы.