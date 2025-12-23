СБУ: уклонисты покидали Украину по газовой трубе
Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о задержании восьми организаторов схем по уклонению от мобилизации, которые действовали в разных регионах республики. Один из них помогал уклонистам бежать в Евросоюз (ЕС) по нерабочей газовой трубе, сообщается в Telegram-канале ведомства.
По данным СБУ, задержанные переправляли военнообязанных за границу вне пунктов пропуска или продавали им фиктивные медсправки. За это они получали вознаграждение от $10 000 до $15 000.
В частности, в Закарпатье был задержан 62-летний перевозчик из Львова, который доставлял уклонистов в западный регион, после чего прокладывал им маршрут побега в ЕС через нерабочую газовую трубу. Служба установила, что фигурант действовал совместно со своим знакомым из Покровска, мигрировавшим в ЕС. Тот, будучи за границей, подыскивал в соцсети Tik-Tok потенциальных клиентов и организовывал их встречу при выходе из трубы.
20 декабря руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что роль России в вопросе проблем с призывом на военную службу в республике преувеличена. Он считает, что к «разрушению мобилизации» привели внутренние просчеты, «иногда осмысленно из-за собственных амбиций определенных людей, иногда необдуманно».
4 декабря командующий штурмовыми войсками ВСУ Валентин Манько признал, что в вооруженных силах наблюдается большое количество дезертирства. Как писала газета Financial Times 11 ноября, значительное число недавно мобилизованных на Украине солдат дезертируют задолго до прибытия в свои части. В октябре было возбуждено почти 20 000 дел о самовольной отлучке и дезертирстве.