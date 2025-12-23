Силы ПВО сбили 11 украинских беспилотников над регионами России за пять часов
Дежурные средства ПВО уничтожили 11 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа над российскими регионами. Атаки были отражены с 9:00 до 14:00 мск, сообщает Минобороны РФ.
Пять воздушных целей были нейтрализованы в Крыму, еще две – в Белгородской области. По одному БПЛА российские военные ликвидировали в Брянской, Курской и Ростовской областях, а также над Черным морем.
В ночь на 23 декабря силы ПВО уничтожили 29 украинских БПЛА. Их сбили в Ростовской, Белгородской, Курской областях, а также Ставропольском крае, Калмыкии и в Крыму. Позже в небе над Белгородской и Воронежской областями сбили еще 15 дронов.