Силы ПВО сбили 11 украинских беспилотников над регионами России за пять часов

В ночь на 23 декабря силы ПВО уничтожили 29 украинских БПЛА. Их сбили в Ростовской, Белгородской, Курской областях, а также Ставропольском крае, Калмыкии и в Крыму. Позже в небе над Белгородской и Воронежской областями сбили еще 15 дронов.