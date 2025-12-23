Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Силы ПВО сбили 11 украинских беспилотников над регионами России за пять часов

Ведомости

Дежурные средства ПВО уничтожили 11 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа над российскими регионами. Атаки были отражены с 9:00 до 14:00 мск, сообщает Минобороны РФ.

Пять воздушных целей были нейтрализованы в Крыму, еще две – в Белгородской области. По одному БПЛА российские военные ликвидировали в Брянской, Курской и Ростовской областях, а также над Черным морем.

В ночь на 23 декабря силы ПВО уничтожили 29 украинских БПЛА. Их сбили в Ростовской, Белгородской, Курской областях, а также Ставропольском крае, Калмыкии и в Крыму. Позже в небе над Белгородской и Воронежской областями сбили еще 15 дронов.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её