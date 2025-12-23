Из зоны спецоперации вернулись около 167 000 ветеранов боевых действий
Из зоны проведения спецоперации вернулись уже порядка 167 000 ветеранов, заявил начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков в ходе заседания центрального штаба «Народного фронта».
«167 000 – уже цифра не маленькая, но мы все желаем победы. Если завтра победа, то вернется в несколько раз больше», – сказал он (цитата по ТАСС).
В июне Новиков говорил, что среди вернувшихся уже 137 000 бойцов. Он отметил, что в основном это молодые люди, которым необходима помощь с переобучением и поиском достойного места работы.
19 декабря президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что в России много желающих заключить контракты на службу в Вооруженных силах (ВС) РФ. Он отметил, что Минобороны РФ проводит конкурс для тех, кто намерен служить в беспилотных войсках.