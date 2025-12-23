Газета
Из зоны спецоперации вернулись около 167 000 ветеранов боевых действий

Ведомости

Из зоны проведения спецоперации вернулись уже порядка 167 000 ветеранов, заявил начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков в ходе заседания центрального штаба «Народного фронта».

«167 000 – уже цифра не маленькая, но мы все желаем победы. Если завтра победа, то вернется в несколько раз больше», – сказал он (цитата по ТАСС).

В июне Новиков говорил, что среди вернувшихся уже 137 000 бойцов. Он отметил, что в основном это молодые люди, которым необходима помощь с переобучением и поиском достойного места работы.

19 декабря президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что в России много желающих заключить контракты на службу в Вооруженных силах (ВС) РФ. Он отметил, что Минобороны РФ проводит конкурс для тех, кто намерен служить в беспилотных войсках.

