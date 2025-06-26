С фронта вернулись уже 137 000 бойцов российской армии

С фронта вернулись уже 137 000 бойцов российской армииГлава управления президента призвал сделать так, чтобы доходы их семей не упали
Глава управления президента по общественным проектам Сергей Новиков заявил, что со спецоперации вернулись уже 137 000 бойцов. По его словам, в основном это молодые люди, которым необходимо помочь с переобучением и поиском достойного места работы.
«Мы видим по тому, что происходит в регионах, что да, ведется большая работа по оказанию мер поддержки, но, как правило, это молодые люди, то есть это аудитория Росмолодежи до 35 лет. И [надо] помочь им переобучиться, найти новое место работы, причем достойное место работы, потому что они получают сейчас в зоне СВО солидные вознаграждения. И нужно вернуться так, чтобы доходы семьи не упали», – заявил Новиков на итоговом заседании коллегии Росмолодежи в Национальном центре «Россия» (цитата по ТАСС).
Новиков надеется, что Росмолодежь сможет помочь бойцам интегрироваться в мирную жизнь. «Найти профессию по душе, по способностям, если в силу определенных обстоятельств, ранений, получения инвалидности они не могут работать по тому профилю, по которому работали до этого», – добавил он.
3 апреля 2023 г. президент РФ Владимир Путин подписал документ о создании фонда «Защитники Отечества». Структура нужна для обеспечения «достойной жизни и активной деятельности» участникам спецоперации и членам их семей. Изначально за фондом законодательно закреплялась помощь ветеранам спецоперации и их родственникам, а также членам семьи погибших бойцов. С 20 марта 2024 г., согласно указу Путина, деятельность фонда официально распространяется на родственников пропавших без вести.
Вице-премьер фонда Татьяна Голикова рассказала, что в 2025 г. для «Защитников Отечества» выделят из федерального бюджета свыше 25 млрд руб. За 2023–2024 гг. правительство уже направило на развитие «Защитников Отечества» более 28 млрд руб.