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С фронта вернулись уже 137 000 бойцов российской армии

Глава управления президента призвал сделать так, чтобы доходы их семей не упали
Ведомости

Глава управления президента по общественным проектам Сергей Новиков заявил, что со спецоперации вернулись уже 137 000 бойцов. По его словам, в основном это молодые люди, которым необходимо помочь с переобучением и поиском достойного места работы.

«Мы видим по тому, что происходит в регионах, что да, ведется большая работа по оказанию мер поддержки, но, как правило, это молодые люди, то есть это аудитория Росмолодежи до 35 лет. И [надо] помочь им переобучиться, найти новое место работы, причем достойное место работы, потому что они получают сейчас в зоне СВО солидные вознаграждения. И нужно вернуться так, чтобы доходы семьи не упали», – заявил Новиков на итоговом заседании коллегии Росмолодежи в Национальном центре «Россия» (цитата по ТАСС).

Новиков надеется, что Росмолодежь сможет помочь бойцам интегрироваться в мирную жизнь. «Найти профессию по душе, по способностям, если в силу определенных обстоятельств, ранений, получения инвалидности они не могут работать по тому профилю, по которому работали до этого», – добавил он.

3 апреля 2023 г. президент РФ Владимир Путин подписал документ о создании фонда «Защитники Отечества». Структура нужна для обеспечения «достойной жизни и активной деятельности» участникам спецоперации и членам их семей. Изначально за фондом законодательно закреплялась помощь ветеранам спецоперации и их родственникам, а также членам семьи погибших бойцов. С 20 марта 2024 г., согласно указу Путина, деятельность фонда официально распространяется на родственников пропавших без вести.

Вице-премьер фонда Татьяна Голикова рассказала, что в 2025 г. для «Защитников Отечества» выделят из федерального бюджета свыше 25 млрд руб. За 2023–2024 гг. правительство уже направило на развитие «Защитников Отечества» более 28 млрд руб.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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