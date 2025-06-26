С фронта вернулись уже 137 000 бойцов российской армии

«Мы видим по тому, что происходит в регионах, что да, ведется большая работа по оказанию мер поддержки, но, как правило, это молодые люди, то есть это аудитория Росмолодежи до 35 лет. И [надо] помочь им переобучиться, найти новое место работы, причем достойное место работы, потому что они получают сейчас в зоне СВО солидные вознаграждения. И нужно вернуться так, чтобы доходы семьи не упали», – заявил Новиков на итоговом заседании коллегии Росмолодежи в Национальном центре «Россия» (цитата по ТАСС).