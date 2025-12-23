Миронов: «Справедливая Россия» наберет больше 5% на выборах в Госдуму
Партия «Справедливая Россия» преодолеет избирательный барьер на выборах в Государственную думу следующего созыва. Такое мнение высказал председатель партии и руководитель фракции в Госдуме Сергей Миронов, отвечая на вопрос корреспондента «Ведомостей».
«Я не сомневаюсь, что мы не только преодолеем барьер – мы наберем значительно больше, чем 5%», – заявил Миронов.
Говоря о подготовке к избирательной кампании, председатель партии отметил, что фракция ведет системную работу уже около года и готовит обновление команды. По его словам, в списках «Справедливой России» появятся известные широкой аудитории люди, которые ранее не были депутатами от партии. Окончательное формирование списков запланировано на вторую часть партийного съезда, добавил он.
Лидер партии подчеркнул, что предстоящая кампания будет отличаться новыми подходами и инициативами, которые, как он считает, привлекут внимание избирателей и отразятся на результате голосования.
Выборы в Госдуму IX созыва пройдут в единый день голосования 18-20 сентября 2026 г. Предыдущие выборы прошли с 17 по 19 сентября 2021 г. По их результатам «Единая Россия» вновь получила конституционное большинство. Результаты партии «Справедливая Россия» улучшились после объединения «Справедливой России» с «Патриотами России» и партией «За Правду».
На выборах в Госдуму действующего созыва пятипроцентный барьер преодолели пять политических сил. «Единая Россия» получила 49,82% голосов, КПРФ – 18,93%, ЛДПР – 7,55%, «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» – 7,46%, «Новые люди» – 5,32%. По итогам выборов «Единая Россия» получила 324 депутатских мандата, КПРФ – 57 мандатов, партия «Справедливая Россия – За правду» – 27 мандатов, ЛДПР – 21 мандат, партия «Новые люди» – 13 мандатов.