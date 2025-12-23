Миронов: «Справедливая Россия» наберет больше 5% на выборах в Госдуму

Говоря о подготовке к избирательной кампании, председатель партии отметил, что фракция ведет системную работу уже около года и готовит обновление команды. По его словам, в списках «Справедливой России» появятся известные широкой аудитории люди, которые ранее не были депутатами от партии. Окончательное формирование списков запланировано на вторую часть партийного съезда, добавил он.