Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Таиланд сохранит для россиян 60-дневный безвизовый режим

Ведомости

Для граждан России продолжит действовать 60-дневный безвизовый режим пребывания в Таиланде. Об этом сообщили в посольстве страны в РФ.

«Введение ограничений по сроку безвизового пребывания граждан России в Таиланде не планируется», – заявили в диппредставительстве (цитата по «РИА Новости»).

До этого СМИ сообщали об усилении контроля за использованием иностранцами безвизового въезда в страну. Газета Bangkok Post писала, что меры были приняты на фоне нового обострения конфликта Таиланда с Камбоджей. Миграционная служба королевства призывала туристов с пониманием отнестись к проверкам, отмечая, что они могут привести к очередям на паспортном контроле.

23 декабря в МИД Таиланда сообщали, что остров Чанг, граничащий с Камбоджей, остается безопасным для туристов. В ведомстве при этом рекомендовали не посещать приграничные районы провинции из-за риска боестолкновений, подчеркнув, что сам остров расположен в море и находится далеко от линии соприкосновения.

12 декабря президент США Дональд Трамп заявил, что Таиланд и Камбоджа договорились прекратить боевые действия в течение ближайших суток, но этого не произошло. 14 декабря власти Таиланда сообщили об отсутствии намерения объявлять прекращение огня. Премьер-министр Анутин Чарнвиракул подчеркнул, что страна намерена твердо защищать свою территориальную целостность.

Конфликт между Таиландом и Камбоджей обострился летом 2025 г. Тогда Бангкок обвинил Пномпень в установке наземных мин в спорной приграничной зоне, из-за чего трое солдат были ранены.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её