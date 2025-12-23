Таиланд сохранит для россиян 60-дневный безвизовый режим
Для граждан России продолжит действовать 60-дневный безвизовый режим пребывания в Таиланде. Об этом сообщили в посольстве страны в РФ.
«Введение ограничений по сроку безвизового пребывания граждан России в Таиланде не планируется», – заявили в диппредставительстве (цитата по «РИА Новости»).
До этого СМИ сообщали об усилении контроля за использованием иностранцами безвизового въезда в страну. Газета Bangkok Post писала, что меры были приняты на фоне нового обострения конфликта Таиланда с Камбоджей. Миграционная служба королевства призывала туристов с пониманием отнестись к проверкам, отмечая, что они могут привести к очередям на паспортном контроле.
23 декабря в МИД Таиланда сообщали, что остров Чанг, граничащий с Камбоджей, остается безопасным для туристов. В ведомстве при этом рекомендовали не посещать приграничные районы провинции из-за риска боестолкновений, подчеркнув, что сам остров расположен в море и находится далеко от линии соприкосновения.
12 декабря президент США Дональд Трамп заявил, что Таиланд и Камбоджа договорились прекратить боевые действия в течение ближайших суток, но этого не произошло. 14 декабря власти Таиланда сообщили об отсутствии намерения объявлять прекращение огня. Премьер-министр Анутин Чарнвиракул подчеркнул, что страна намерена твердо защищать свою территориальную целостность.
Конфликт между Таиландом и Камбоджей обострился летом 2025 г. Тогда Бангкок обвинил Пномпень в установке наземных мин в спорной приграничной зоне, из-за чего трое солдат были ранены.