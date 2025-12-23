Таиланд сохранит для россиян 60-дневный безвизовый режим

До этого СМИ сообщали об усилении контроля за использованием иностранцами безвизового въезда в страну. Газета Bangkok Post писала, что меры были приняты на фоне нового обострения конфликта Таиланда с Камбоджей. Миграционная служба королевства призывала туристов с пониманием отнестись к проверкам, отмечая, что они могут привести к очередям на паспортном контроле.