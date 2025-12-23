Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

ЦИК Украины возобновил работу реестра избирателей впервые с 2022 года

Ведомости

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины впервые с начала боевых действий возобновила работу Государственного реестра избирателей. Об этом сообщил глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

По его словам, решение фактически открывает путь к восстановлению взаимодействия ЦИК с гражданами и органами власти в части ведения и актуализации реестра. Арахамия подчеркнул, что обновление данных является базовым условием для проведения любых выборов.

Он также отметил, что конфликт существенно повлиял на демографические показатели страны и эти изменения должны быть отражены в реестре избирателей. По его оценке, предстоит значительный объем работы по его актуализации.

22 декабря спикер Верховной рады Руслан Стефанчук заявил, что закон о президентских выборах на Украине во время военного положения будет использован только один раз.

По словам Стефанчука, когда и при каких условиях выборы состоятся, пока не обсуждается. Рабочей группе и специалистам необходимо высказаться по каждому пункту и проработать аргументы «за» и «против», сказал он. Они могут выбрать наилучший мировой опыт и предложить Украине новый закон, подчеркнул Стефанчук.

9 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к президентским выборам, указав на необходимость внесения изменений в законодательство и обеспечения мер безопасности. 15 декабря он дал поручение подготовить соответствующие инициативы, касающиеся проведения выборов в условиях военного положения.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её