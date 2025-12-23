ЦИК Украины возобновил работу реестра избирателей впервые с 2022 года
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины впервые с начала боевых действий возобновила работу Государственного реестра избирателей. Об этом сообщил глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.
По его словам, решение фактически открывает путь к восстановлению взаимодействия ЦИК с гражданами и органами власти в части ведения и актуализации реестра. Арахамия подчеркнул, что обновление данных является базовым условием для проведения любых выборов.
Он также отметил, что конфликт существенно повлиял на демографические показатели страны и эти изменения должны быть отражены в реестре избирателей. По его оценке, предстоит значительный объем работы по его актуализации.
22 декабря спикер Верховной рады Руслан Стефанчук заявил, что закон о президентских выборах на Украине во время военного положения будет использован только один раз.
По словам Стефанчука, когда и при каких условиях выборы состоятся, пока не обсуждается. Рабочей группе и специалистам необходимо высказаться по каждому пункту и проработать аргументы «за» и «против», сказал он. Они могут выбрать наилучший мировой опыт и предложить Украине новый закон, подчеркнул Стефанчук.
9 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к президентским выборам, указав на необходимость внесения изменений в законодательство и обеспечения мер безопасности. 15 декабря он дал поручение подготовить соответствующие инициативы, касающиеся проведения выборов в условиях военного положения.