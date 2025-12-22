Спикер Рады: закон о выборах в условиях военного положения будет одноразовым
Закон о президентских выборах на Украине во время военного положения будет использован только один раз, заявил спикер Верховной рады Руслан Стефанчук. Его цитирует издание «Страна».
По словам Стефанчука, когда и при каких условиях выборы состоятся пока не обсуждается. Рабочей группе и специалистам необходимо высказаться по каждому пункту и проработать аргументы «за» и «против», сказал он. Они могут выбрать наилучший мировой опыт и предложить Украине новый закон, подчеркнул Стефанчук.
Ранее стало известно, что в Верховной раде начали формировать рабочую группу для оперативной проработки вопроса возможного проведения президентских выборов в условиях военного положения. Обсуждение будет вестись на базе комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.
9 декабря президент США Дональд Трамп заявил, что, по его оценке, для проведения выборов на Украине сложились подходящие условия. Он добавил, что их отсутствие не соответствует демократическим нормам. В тот же день украинский лидер Владимир Зеленский заявил о готовности к президентским выборам, указав на необходимость внесения изменений в законодательство и обеспечения мер безопасности. 15 декабря он дал поручение подготовить соответствующие инициативы, касающиеся проведения выборов в условиях военного положения.