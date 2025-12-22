Спикер Рады: закон о выборах в условиях военного положения будет одноразовым

9 декабря президент США Дональд Трамп заявил, что, по его оценке, для проведения выборов на Украине сложились подходящие условия. Он добавил, что их отсутствие не соответствует демократическим нормам. В тот же день украинский лидер Владимир Зеленский заявил о готовности к президентским выборам, указав на необходимость внесения изменений в законодательство и обеспечения мер безопасности. 15 декабря он дал поручение подготовить соответствующие инициативы, касающиеся проведения выборов в условиях военного положения.