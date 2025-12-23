Медведев удивился мирным заявлениям представителей ЕС о России
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев обратил внимание на мирные заявления министра обороны Германии Бориса Писториуса и президента Финляндии Александра Стубба, которые ранее выразили сомнение в «российской угрозе», несмотря на общую линию Евросоюза (ЕС).
«Удивили "европейские миротворцы". <…> Что cлучилось? Отрезвление или, наоборот, рождественские каникулы?» – написал Медведев в соцсети Max.
В тот же день министр обороны ФРГ в интервью газете Die Zeit заявил, что не верит в развитие событий, при котором между РФ и НАТО может начаться полномасштабный военный конфликт.
22 декабря президент Финляндии выразил мнение, что переговорщики как никогда близки к достижению мирного соглашения между Россией и Украиной. До заключения мирного соглашения по Украине остались 5%, но они самые сложные, заявил Стубб.
В декабре замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что российская сторона готова юридически обозначить, что не намерена нападать на страны ЕС или НАТО. Он указал, что на территории европейских стран при этом уже произошел запуск масштабных программ ремилитаризации, которые объясняются якобы угрозой со стороны Москвы.