Медведев удивился мирным заявлениям представителей ЕС о России

В декабре замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что российская сторона готова юридически обозначить, что не намерена нападать на страны ЕС или НАТО. Он указал, что на территории европейских стран при этом уже произошел запуск масштабных программ ремилитаризации, которые объясняются якобы угрозой со стороны Москвы.