СМИ сообщили о плане реформ Козака для улучшения инвестклимата

18 сентября Путин подписал указ об освобождении Козака от должности замглавы администрации президента. Бывший замглавы АП подал в отставку по собственному желанию. Козак много лет, еще со времен Санкт-Петербурга, работал с Владимиром Путиным. Свой последний пост Козак занимал последние пять лет. Его полномочия после начала спецоперации частично начали переходить к первому заместителю руководителя АП Сергею Кириенко. Источники «Ведомостей» не исключали, что Козак может перейти в Северо-Западный округ на должность полпреда, но он якобы отказался от такого предложения. 23 сентября пресс-секретарь президента сообщал, что не знает о дальнейших рабочих планах Козака.