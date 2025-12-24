СМИ сообщили о плане реформ Козака для улучшения инвестклимата
Бывший заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак якобы готовил масштабный план реформ, направленных на улучшение инвестиционного климата и обновление модели развития России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.
По данным издания, проект был представлен для обсуждения в Кремле в 2025 г. незадолго до ухода Козака из администрации президента в сентябре. Документ исходит из того, что Россия сталкивается с совокупностью глобальных и внутренних вызовов – от риска технологического отставания и угрозы торгового эмбарго до демографических проблем, снижения уровня жизни и искажения структуры экономического роста.
Ответом на эти вызовы, согласно плану, должна стать обновленная демократическая модель развития с модернизированными институтами государства и общества. В экономической части инициативы предлагается масштабная декриминализация ненасильственных экономических преступлений, пересмотр решений об изъятии частных активов в пользу государства, принятых в 2022–2025 гг. (за исключением случаев госизмены), а также усиление гарантий предсказуемости условий ведения бизнеса. Отдельное внимание уделено судебной реформе, ключевым элементом которой названо повышение независимости судов, ужесточение ответственности за вмешательство в их работу и одновременное увеличение денежного содержания судей при усиленном общественном контроле.
Документ также предусматривает последующую реформу правоохранительных органов и спецслужб с повышением зарплат, деполитизацией их деятельности и ужесточением ответственности за будущие нарушения, а также возможность широкой амнистии по ненасильственным преступлениям. Во внешнеполитической части концепции описывается идея формирования Евразийского содружества – аналога ЕС на постсоветском пространстве – с сохранением суверенитета стран-участниц.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на запрос РБК, заявил, что не располагает информацией о предложениях Козака и их оценке. Сам Козак на запрос РБК не ответил, пишет издание.
18 сентября Путин подписал указ об освобождении Козака от должности замглавы администрации президента. Бывший замглавы АП подал в отставку по собственному желанию. Козак много лет, еще со времен Санкт-Петербурга, работал с Владимиром Путиным. Свой последний пост Козак занимал последние пять лет. Его полномочия после начала спецоперации частично начали переходить к первому заместителю руководителя АП Сергею Кириенко. Источники «Ведомостей» не исключали, что Козак может перейти в Северо-Западный округ на должность полпреда, но он якобы отказался от такого предложения. 23 сентября пресс-секретарь президента сообщал, что не знает о дальнейших рабочих планах Козака.