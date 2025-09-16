Прокуратура изъяла активы за коррупционные преступления почти на 2 трлн рублей
Органы прокуратуры изъяли активов на 1,9 трлн руб. по антикоррупционным нарушениям за последние 3,5 года. Это следует из подсчетов «Ведомостей».
Среди других оснований – незаконная приватизация (22 дела на 339 млрд руб.) и систематический вывод прибыли за границу иностранными владельцами (16 дел на 1,5 трлн руб.). В 18 случаях активы, которые были иностранными, передавались государству во временное управление по указу президента. В восьми случаях инициатива передачи государству исходила от других органов власти, а в 14 случаях – от компаний и физлиц.
Крупнейшие изъятые активы оказались из сфер энергетики (1,6 трлн руб.), транспорта (1,4 трлн руб.), пищепрома (1,1 трлн руб.), добычи полезных ископаемых (0,6 трлн руб.). Основаниями для принятия решений чаще всего были антикоррупционные нарушения – 30 дел с активами на 1,9 трлн руб. Всего же государство с 2022 г. вернуло активов на 6 трлн руб.
Обеспечить внесение изменений в законодательство поручил президент РФ Владимир Путин. В мае 2024 г. он подписал указ, которым «в связи с недружественными и противоречащими международному праву действиями США» уже предписано принять меры по установлению порядка компенсации, который применяется в случае «необоснованного лишения российских правообладателей прав на имущество» (правительства и ЦБ).