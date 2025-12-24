Трамп предложил отозвать лицензии у критикующих его телеканалов

17 октября президент США во второй раз подал иск о клевете к The New York Times на сумму $15 млрд. Это произошло спустя месяц после того, как федеральный суд отклонил первоначальное заявление. Сообщалось, что исправленный иск объемом 40 страниц был переработан – из него убрали часть политических комментариев, включая упоминания о победе Трампа на выборах 2024 г. и «мистификации о сговоре с Россией».