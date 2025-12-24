Трамп предложил отозвать лицензии у критикующих его телеканалов
Президент США Дональд Трамп выступил с критикой ряда американских телеканалов и заявил, что их лицензии на вещание нужно аннулировать из-за негативного отношения к нему и к республиканской партии.
Американский лидер в соцсети Truth Social задался вопросом: если выпуски новостей телеканалов и их вечерние шоу настроены негативно по отношению к президенту, движению MAGA (Make America Great Again, «Сделаем Америку вновь великой») и республиканской партии, то не нужно ли аннулировать их лицензии на вещание? «Я бы сказал – да!» – написал Трамп.
Он также раскритиковал ведущих вечерних развлекательных программ телеканалов CBS, ABC и NBC, заявив, что их объединяют «отсутствие таланта, высокие зарплаты и крайне низкие рейтинги».
23 декабря Трамп также назвал газету The New York Times угрозой национальной безопасности США. По его словам, их радикально левое, неуравновешенное поведение и написание лживых статей должно быть остановлено.
17 октября президент США во второй раз подал иск о клевете к The New York Times на сумму $15 млрд. Это произошло спустя месяц после того, как федеральный суд отклонил первоначальное заявление. Сообщалось, что исправленный иск объемом 40 страниц был переработан – из него убрали часть политических комментариев, включая упоминания о победе Трампа на выборах 2024 г. и «мистификации о сговоре с Россией».