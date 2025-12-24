Газета
Киргизия опровергла планы ограничить въезд россиян только по загранпаспортам

Ведомости

Киргизия не планирует вводить с 2026 г. правило о въезде граждан России исключительно по заграничным паспортам. Об этом ТАСС сообщили в МИД республики.

До этого в СМИ появлялись сообщения о возможном запрете на въезд без загранпаспорта с 2026 г., при этом официальные причины таких изменений не назывались.

«Информация не соответствует действительности», – заявили в дипломатическом ведомстве.

Россияне по-прежнему могут въезжать в Киргизию как по внутреннему, так и по заграничному паспорту.

2 октября сообщалось, что с 20 января 2026 г. россиянам в возрасте до 14 лет потребуется загранпаспорт для поездок в Абхазию, Белоруссию, Южную Осетию, Казахстан и Киргизию. Новое правило, по данным миграционной службы МВД России, будет действовать независимо от того, выезжает ребенок с родителями или с сопровождающими. Отмечалось, что дети, которые уже выехали по свидетельству о рождении до 20 января, смогут вернуться по нему в РФ.

5 ноября «Ведомости» также писали, что МВД России предлагает отменить внесение сведений о детях в загранпаспорта родителей. Каждому ребенку будет оформляться отдельный загранпаспорт, что, как отмечалось, должно упростить выезд за границу для учебы, туризма и участия в спортивных соревнованиях.

