Киргизия опровергла планы ограничить въезд россиян только по загранпаспортам

2 октября сообщалось, что с 20 января 2026 г. россиянам в возрасте до 14 лет потребуется загранпаспорт для поездок в Абхазию, Белоруссию, Южную Осетию, Казахстан и Киргизию. Новое правило, по данным миграционной службы МВД России, будет действовать независимо от того, выезжает ребенок с родителями или с сопровождающими. Отмечалось, что дети, которые уже выехали по свидетельству о рождении до 20 января, смогут вернуться по нему в РФ.