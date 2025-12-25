Дмитриев: санкции США коснулись пяти борцов ЕС с якобы дезинформацией из РФ
США ввели санкции против тех чиновников Евросоюза (ЕС), которые в том числе пытались бороться с так называемой «российской дезинформацией», заявил в соцсети X спецпредставитель президента РФ, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
«Неслучайно: все пятеро «вопиющих» европейцев, подвергнутых санкциям США за цензуру, также были одержимы «борьбой с российской дезинформацией» – созданием антироссийской цензурной сети», – написал он.
По словам Дмитриева, такие процессы обусловлены действиями глобалистских бюрократических кругов из «глубинного государства» ЕС. Спецпредставитель российского лидера подчеркнул, что они атакуют традиционные ценности и оказывают системное давление на Москву.
24 декабря госдепартамент США ввел визовые ограничения в отношении экс-комиссара ЕС Тьерри Бретона и еще четырех европейских чиновников за их попытки заставить американские компании контролировать политические высказывания на своих платформах. Это произошло после того, как в ЕС объявили о штрафе против соцсети X в размере 120 млн евро за нарушение закона о цифровых услугах 5 декабря.
Президент Франции Эммануэль Макрон осудил решение американского ведомства. Он заявил, что цифровые регламенты Евросоюза были приняты в результате «демократического и суверенного процесса Европарламентом и Советом ЕС».