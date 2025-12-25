Дмитриев: санкции США коснулись пяти борцов ЕС с якобы дезинформацией из РФ

24 декабря госдепартамент США ввел визовые ограничения в отношении экс-комиссара ЕС Тьерри Бретона и еще четырех европейских чиновников за их попытки заставить американские компании контролировать политические высказывания на своих платформах. Это произошло после того, как в ЕС объявили о штрафе против соцсети X в размере 120 млн евро за нарушение закона о цифровых услугах 5 декабря.