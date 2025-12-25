Песков подтвердил контакты между Россией и Францией по делу Винатье
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил контакты между Россией и Францией по делу француза, советника швейцарского «Центра гуманитарного диалога» Лорана Винатье (считается в России иноагентом).
«Это весьма чувствительная сфера. Но могу подтвердить, что действительно было такое поручение президента, действительно были соответствующие контакты, действительно было сделано предложение французам по поводу Винатье», – подчеркнул Песков.
По его словам, сейчас мяч на стороне Франции.