Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Песков подтвердил контакты между Россией и Францией по делу Винатье

Ведомости

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил контакты между Россией и Францией по делу француза, советника швейцарского «Центра гуманитарного диалога» Лорана Винатье (считается в России иноагентом).

«Это весьма чувствительная сфера. Но могу подтвердить, что действительно было такое поручение президента, действительно были соответствующие контакты, действительно было сделано предложение французам по поводу Винатье», – подчеркнул Песков.

По его словам, сейчас мяч на стороне Франции.

Новость дополняется

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её