Главная / Политика /

Захарова: в переговорах с США по Украине наблюдается медленное продвижение

Ведомости

Россия видит «медленное, но верное» продвижение вперед в переговорах с США по Украине. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«В переговорном процессе по украинскому урегулированию – я имею в виду в переговорном процесса с Соединенными Штатами Америки – наблюдается медленное, но верное продвижение вперед», – сказала она (цитата по «Интерфаксу»).

Российская сторона продолжает работу в рамках, установленных на встрече президента РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, добавила Захарова. В МИД при этом отмечают «крайне вредоносные и даже злонамеренные попытки» европейских государств «торпедировать эти усилия, пустить под откос все дипломатические наработки».

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков говорил 22 декабря, что у России сохраняются серьезные вопросы к США по украинскому урегулированию, однако администрация президента Дональда Трампа предприняла ряд шагов в верном направлении. Рябков подчеркнул, что успех нынешнего российско-американского диалога не является предопределенным.

Последний, второй раунд переговоров прошел 21 декабря во Флориде. Делегацию США на встречах возглавлял спецпосланник Трампа Стив Уиткофф, от РФ был спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев.

