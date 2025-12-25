Минтранс Казахстана сообщил о расшифровке самописцев самолета AZAL

В ходе переговоров Путин сообщил, что расследование близится к завершению и уже позволяет установить причины трагедии. По его словам, в день происшествия в российском воздушном пространстве находились украинские беспилотники, а две выпущенные ракеты не поразили самолет напрямую, а взорвались примерно в 10 м от него. Вероятно, самолет могли повредить обломки ракет, которые пилот воспринял как стаю птиц. Президент РФ пообещал выплатить компенсации и дать правовую оценку действиям должностных лиц.