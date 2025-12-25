Минтранс Казахстана сообщил о расшифровке самописцев самолета AZAL
Министерство транспорта Казахстана опубликовало промежуточное сообщение о расследовании крушения самолета Azerbaijan Airlines (AZAL) вблизи аэропорта Актау, произошедшего 25 декабря 2024 г.
Самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines выполнял рейс из Баку в Грозный. Из 67 человек, которые были на борту, выжили 29. На борту были граждане России, Казахстана, Киргизии и Азербайджана. Сообщалось, что борт на подлете к Грозному развернулся и полетел в сторону казахстанского Актау, который был запасным аэродромом. Экипаж подал сигнал бедствия из-за отказа систем, но долететь до ВПП не смог.
Как следует из сообщения минтранса Казахстана, комиссия по расследованию завершила работу с бортовыми самописцами. Извлечены и расшифрованы параметры полета регистратора полетных данных, а также выполнена расшифровка бортового речевого самописца. Сейчас комиссия по расследованию ожидает завершения работ по исследованию кассеты центрального компьютера технического обслуживания (Central Maintenance Computer), а также формирование отчета рабочей группы по анализу оценки рисков при выполнении полетов над зонами конфликтов или вблизи них.
«Комиссия по расследованию придерживается взвешеннои позиции, и все выводы будут объективными, основанными исключительно на фактах», – говорится в сообщении.
9 октября в Душанбе президент России Владимир Путин провел встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Это была первая полноформатная беседа лидеров после ухудшения отношений на фоне крушения самолета Azerbaijan Airlines.
В ходе переговоров Путин сообщил, что расследование близится к завершению и уже позволяет установить причины трагедии. По его словам, в день происшествия в российском воздушном пространстве находились украинские беспилотники, а две выпущенные ракеты не поразили самолет напрямую, а взорвались примерно в 10 м от него. Вероятно, самолет могли повредить обломки ракет, которые пилот воспринял как стаю птиц. Президент РФ пообещал выплатить компенсации и дать правовую оценку действиям должностных лиц.