Силы ПВО уничтожили беспилотник на подлете к Москве

25 декабря Собянин сообщил, что за ночь силы ПВО уничтожили девять БПЛА, летевших на Москву. Вечером 24 декабря мэр заявил об уничтожении одного дрона силами ПВО, до этого ПВО сбили пять беспилотников на подлете к столице.