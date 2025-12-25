Газета
Главная / Политика /

Силы ПВО уничтожили беспилотник на подлете к Москве

Ведомости

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили один беспилотник на подлете к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал он в Telegram.

25 декабря Собянин сообщил, что за ночь силы ПВО уничтожили девять БПЛА, летевших на Москву. Вечером 24 декабря мэр заявил об уничтожении одного дрона силами ПВО, до этого ПВО сбили пять беспилотников на подлете к столице.

Минобороны РФ сообщало, что с 9:00 по 15:00 мск средства противовоздушной обороны ликвидировали 44 украинских дрона над территорией России. 37 беспилотников уничтожили над Брянской областью, пять – над Ростовской областью, еще два – над Белгородской областью.

