Собянин сообщил об уничтожении за ночь девяти летевших на Москву БПЛА
За ночь дежурные силы ПВО сбили девять украинских беспилотников, летевших в сторону Москвы. Об этом сообщал в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.
Об уничтожении первого БПЛА Собянин проинформировал в 00:35 мск, о ликвидации девятого – в 03:20 мск. По его словам, на местах падения обломков беспилотников работают специалисты экстренных служб.
24 декабря Собянин заявил об уничтожении одного дрона силами ПВО в 21:24 мск. Вечером того же дня также были сбиты пять беспилотников на подлете к столице.
17 декабря министр обороны Андрей Белоусов отмечал на заседании коллегии Минобороны, что положительный опыт создания системы ПВО вокруг Москвы нужно применить в широком масштабе. По словам главы оборонного ведомства, интенсивность атак украинских БПЛА резко выросла с начала года.