Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Собянин сообщил об уничтожении за ночь девяти летевших на Москву БПЛА

Ведомости

За ночь дежурные силы ПВО сбили девять украинских беспилотников, летевших в сторону Москвы. Об этом сообщал в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

Об уничтожении первого БПЛА Собянин проинформировал в 00:35 мск, о ликвидации девятого – в 03:20 мск. По его словам, на местах падения обломков беспилотников работают специалисты экстренных служб.

24 декабря Собянин заявил об уничтожении одного дрона силами ПВО в 21:24 мск. Вечером того же дня также были сбиты пять беспилотников на подлете к столице.

17 декабря министр обороны Андрей Белоусов отмечал на заседании коллегии Минобороны, что положительный опыт создания системы ПВО вокруг Москвы нужно применить в широком масштабе. По словам главы оборонного ведомства, интенсивность атак украинских БПЛА резко выросла с начала года.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь