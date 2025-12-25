На подлете к Москве уничтожили беспилотник
Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотник, летевший на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал он в Telegram.
За день 24 декабря средства ПВО сбили 132 украинских дрона над российскими регионами. В том числе, с 13:00 по 20:00 над Московским регионом уничтожили 12 БПЛА.
17 декабря министр обороны Андрей Белоусов говорил на заседании коллегии Минобороны, что положительный опыт создания системы ПВО вокруг Москвы следует применить в широком масштабе. В целом глава ведомства указывал, что интенсивность атак украинских беспилотников резко выросла с начала года.