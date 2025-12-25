Газета
Главная / Политика /

На подлете к Москве уничтожили беспилотник

Ведомости

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотник, летевший на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал он в Telegram.

До этого Собянин заявил об уничтожении одного дрона силами ПВО в 21:24 мск. Вечером 25 декабря также были сбиты пять беспилотников на подлете к столице.

За день 24 декабря средства ПВО сбили 132 украинских дрона над российскими регионами. В том числе, с 13:00 по 20:00 над Московским регионом уничтожили 12 БПЛА.

17 декабря министр обороны Андрей Белоусов говорил на заседании коллегии Минобороны, что положительный опыт создания системы ПВО вокруг Москвы следует применить в широком масштабе. В целом глава ведомства указывал, что интенсивность атак украинских беспилотников резко выросла с начала года.

