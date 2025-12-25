Газета
Над Россией сбили 48 украинских дронов за пять часов

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 48 украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Больше всего дронов сбито над Брянской областью – 36 единиц. Девять БПЛА уничтожили над Белгородской областью, два – над Калужской областью, один – над Курской областью.

Дроны были сбиты в период с 15:00 по 20:00 мск.

Вечером 25 декабря мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что средства ПВО ликвидировали один беспилотник на подлете к столице.

Брянская область последние недели подвергается массированным атакам дронов со стороны Украины. По актуальным сводкам Минобороны, над регионом сбивают наибольшее число БПЛА от общего количества уничтоженных дронов. Например, в ночь на 24 декабря силы ПВО ликвидировали 110 БПЛА над регионом.

