В Грузии задержали экс-министра обороны по делу о штурме президентского дворца
Бывшего министра обороны Грузии Бачо Ахалаю задержали в Грузии по делу о штурме президентского дворца в октябре. Об этом объявили на брифинге в Службе государственной безопасности республики, передает Rustavi 2.
Спецслужба подозревает Ахалаю в организации штурма, произошедшего 4 октября. Он руководил протестом через социальные сети, считают силовики.
Ахалая был допрошен в качестве свидетеля 10 октября. Позже служба обнаружила запись телефонного разговора между Ахалаей и одним из фигурантов дела, оперным певцом и политиком Паатой Бурчуладзе, где они предположительно обсуждали «свержение правительства».
Попытка захватить президентский дворец была предпринята протестующими 4 октября в Тбилиси. МВД Грузии возбудило уголовное дело по фактам нападения на полицейских, призывов к насильственному изменению власти, повреждения имущества и попытки захвата стратегического объекта.
7 октября Тбилисский городской суд арестовал оперного певца Бурчуладзе, бывшего главного прокурора страны Муртазу Зоделаву, члена «Национального движения» Ираклия Надирадзе, одного из лидеров «Стратегии Агмашенебели» Паате Манджгаладзе и полковника Лаше Беридзе, которые выступали возможными организаторами штурма дворца.
К 17 октября стало известно, что сотрудники МВД Грузии задержали по делу о штурме дворца 62 человека.