Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

В Грузии задержали экс-министра обороны по делу о штурме президентского дворца

Ведомости

Бывшего министра обороны Грузии Бачо Ахалаю задержали в Грузии по делу о штурме президентского дворца в октябре. Об этом объявили на брифинге в Службе государственной безопасности республики, передает Rustavi 2.

Спецслужба подозревает Ахалаю в организации штурма, произошедшего 4 октября. Он руководил протестом через социальные сети, считают силовики.

Ахалая был допрошен в качестве свидетеля 10 октября. Позже служба обнаружила запись телефонного разговора между Ахалаей и одним из фигурантов дела, оперным певцом и политиком Паатой Бурчуладзе, где они предположительно обсуждали «свержение правительства».

Попытка захватить президентский дворец была предпринята протестующими 4 октября в Тбилиси. МВД Грузии возбудило уголовное дело по фактам нападения на полицейских, призывов к насильственному изменению власти, повреждения имущества и попытки захвата стратегического объекта.

7 октября Тбилисский городской суд арестовал оперного певца Бурчуладзе, бывшего главного прокурора страны Муртазу Зоделаву, члена «Национального движения» Ираклия Надирадзе, одного из лидеров «Стратегии Агмашенебели» Паате Манджгаладзе и полковника Лаше Беридзе, которые выступали возможными организаторами штурма дворца.

К 17 октября стало известно, что сотрудники МВД Грузии задержали по делу о штурме дворца 62 человека.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её