По делу о штурме президентского дворца в Грузии арестованы 62 человека

Зоделава, Бурчуладзе и Надирадзе обвиняют по п. «а» ч. 2 ст. 222 (попытка захвата и блокирования объекта стратегического и особого значения), ч. 1 ст. 225 (организация и руководство групповым насилием) и ст. 317 УК Грузии (призывы к силовой смене конституционного строя и свержению госвласти). Беридзе же предъявили обвинение только по первым двум статьям.