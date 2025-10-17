Газета
Главная / Политика /

По делу о штурме президентского дворца в Грузии арестованы 62 человека

Ведомости

Сотрудники МВД Грузии задержали еще 16 человек по делу о попытке штурма президентского дворца в Тбилиси 4 октября. Общее число арестованных достигло 62. Об этом сообщил глава МВД республики Гела Геладзе в ходе брифинга.

«В отношении двух лиц, находящихся за рубежом, начато уголовное преследование», – добавил он (цитата по ТАСС).

Вечером 4 октября в Тбилиси прошли акции протеста. В результате столкновений пострадали 14 сотрудников полиции. МВД Грузии возбудило уголовное дело по фактам нападения на полицейских, призывов к насильственному изменению власти, повреждения имущества и попытки захвата стратегического объекта.

Премьер Грузии отменил встречу с председателем ОБСЕ из-за митинга в Тбилиси

Политика / Международные отношения

Тбилисский городской суд 7 октября заключил под стражу оперного певца Паате Бурчуладзе, бывшего главного прокурора страны Муртазу Зоделаву, члена «Национального движения» Ираклия Надирадзе, одного из лидеров «Стратегии Агмашенебели» Паате Манджгаладзе и полковника Лаше Беридзе, которые выступали организаторами штурма президентского дворца.

Зоделава, Бурчуладзе и Надирадзе обвиняют по п. «а» ч. 2 ст. 222 (попытка захвата и блокирования объекта стратегического и особого значения), ч. 1 ст. 225 (организация и руководство групповым насилием) и ст. 317 УК Грузии (призывы к силовой смене конституционного строя и свержению госвласти). Беридзе же предъявили обвинение только по первым двум статьям.

