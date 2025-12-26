Британия сообщила о крупнейшем экспорте оружия за 40 лет
В 2025 г. оборонный экспорт Великобритании составит более 20 млрд фунтов стерлингов ($27 млрд). Ожидается, что это станет самым высоким показателем за последние 40 лет, сообщается на сайте британского правительства.
Отмечается, что сделки включают в себя крупнейшее в истории страны соглашение об экспорте военных кораблей и самую масштабную за последнее поколение продажу истребителей. В правительстве Британии отметили, что свыше 25 000 британских рабочих мест будут напрямую связаны с этими сделками на десятки лет вперед.
Указывается также, что такой результат говорит о «решительном и быстром выполнении задачи стратегического оборонного обзора, направленной на то, чтобы сделать оборону двигателем экономического роста за счет увеличения экспорта, а также на укрепление приверженности Великобритании тесному сотрудничеству с союзниками по НАТО».
В сентябре министр обороны Великобритании Джон Хили сообщал, что Лондон направил на военную помощь Украине свыше 1 млрд фунтов, заработанных на прибыли от использования замороженных российских активов. В октябре замглавы МИД королевства Стивен Даути говорил, что Великобритания прекратит действие эмбарго на поставки оружия в Армению и Азербайджан. Ограничение сохранялось более 30 лет.