Песков: Россия и США провели контакты по итогам поездки Дмитриева в Майями

24 декабря Песков сообщал, что Дмитриев доложил Путину о переговорах с делегацией США в Майами. На основе представленных данных Кремль планировал сформулировать дальнейшую позицию и продолжить контакты с Вашингтоном. При этом представитель Кремля тогда отказался комментировать сведения о документах, которые Дмитриев привез из США.