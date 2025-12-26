Песков: Россия и США провели контакты по итогам поездки Дмитриева в Майями

Песков: Россия и США провели контакты по итогам поездки Дмитриева в МайямиДиалог по украинскому урегулированию будет продолжен
В Кремле проанализировали информацию, полученную от спецпредставителя президента России Кирилла Дмитриева по итогам поездки в США. Об этом сообщил в ходе брифинга пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков.
«По поручению президента Путина состоялся контакт между представителями администраций России и Соединенных Штатов. Условлено продолжать диалог. Вот что я вам могу сказать», – пояснил представитель Кремля.
Он добавил, что с российской стороны участвовал помощник президента РФ Юрий Ушаков. От Белого дома «было несколько собеседников», их имена в Кремле раскрывать не стали.
24 декабря Песков сообщал, что Дмитриев доложил Путину о переговорах с делегацией США в Майами. На основе представленных данных Кремль планировал сформулировать дальнейшую позицию и продолжить контакты с Вашингтоном. При этом представитель Кремля тогда отказался комментировать сведения о документах, которые Дмитриев привез из США.
20 декабря спецпредставитель президента РФ прибыл в Майами для участия в переговорах по урегулированию ситуации на Украине. Во встречах участвовали спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер. 22 декабря Уиткофф заявил, что консультации между российской и американской делегациями прошли продуктивно и конструктивно.