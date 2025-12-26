Газета
Кремль не будет раскрывать детали переговоров с США

Ведомости

Кремль не будет раскрывать содержание документов, которые привез спецпредставитель российского лидера Кирилл Дмитриев после переговоров с делегацией США. Такую же позицию озвучил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков по поводу последнего контакта представителей Москвы и Вашингтона.

«Этого я не могу вам сказать. Мы по-прежнему считаем, что в настоящий момент распространение этой информации может негативно сказаться на ходе переговорного процесса, поэтому был такой телефонный контакт и решили продолжать диалог», – сказал представитель Кремля.

Речь шла о телефонном контакте представителей стран, который состоялся по итогам анализа документов, привезенных в Москву Дмитриевым. Он получил их на переговорах в Майами. 22 декабря спецпосланник президента США Стив Уиткофф назвал эту встречу продуктивной и конструктивной.

24 декабря Дмитриев доложил президенту РФ Владимиру Путину о прошедших в Майами переговорах. Он уточнил, что главные параметры позиции Москвы хорошо известны коллегам из Вашингтона. На основе этой информации Кремль намерен сформулировать свою дальнейшую позицию и продолжить контакты с США в ближайшее время по имеющимся каналам.

