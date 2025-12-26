Песков подтвердил обсуждение вопроса территорий РФ на встрече Путина с бизнесом

«Здесь я могу сказать, в целом затрагивалась тематика тех обсуждений, которые ведутся и которые неоднократно выливались в СМИ на Западе <...> в контексте процесса мирного урегулирования. Вот эти темы затрагивались, и они упоминались», – сказал представитель Кремля.