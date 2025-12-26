Песков подтвердил обсуждение вопроса территорий РФ на встрече Путина с бизнесом
На встрече президента РФ Владимира Путина с бизнесом действительно обсуждались вопросы обмена территориями с Украиной и совместного управления Запорожской АЭС с США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Здесь я могу сказать, в целом затрагивалась тематика тех обсуждений, которые ведутся и которые неоднократно выливались в СМИ на Западе <...> в контексте процесса мирного урегулирования. Вот эти темы затрагивались, и они упоминались», – сказал представитель Кремля.
Об обсуждении указанных вопросов в ходе встречи писал «Коммерсантъ». Путин в разговоре с представителями бизнеса говорил, что Россия и США обсуждают формат совместного управления ЗАЭС без участия Киева. Он уточнил, что исходя из предложений США рассматривается вариант поставок электроэнергии с атомной станции на Украину.
Путин встретился с представителями бизнеса поздно вечером 24 декабря. Песков отмечал, что встреча носила исключительно деловой и прикладной характер. В ней приняли участие руководители частных компаний и корпораций с государственным участием, представители экономического и социального блоков правительства, представители администрации президента и председатель Банка России Эльвира Набиуллина.