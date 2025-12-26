Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Песков подтвердил обсуждение вопроса территорий РФ на встрече Путина с бизнесом

Ведомости

На встрече президента РФ Владимира Путина с бизнесом действительно обсуждались вопросы обмена территориями с Украиной и совместного управления Запорожской АЭС с США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Здесь я могу сказать, в целом затрагивалась тематика тех обсуждений, которые ведутся и которые неоднократно выливались в СМИ на Западе <...> в контексте процесса мирного урегулирования. Вот эти темы затрагивались, и они упоминались», – сказал представитель Кремля.

Об обсуждении указанных вопросов в ходе встречи писал «Коммерсантъ». Путин в разговоре с представителями бизнеса говорил, что Россия и США обсуждают формат совместного управления ЗАЭС без участия Киева. Он уточнил, что исходя из предложений США рассматривается вариант поставок электроэнергии с атомной станции на Украину.

Путин встретился с представителями бизнеса поздно вечером 24 декабря. Песков отмечал, что встреча носила исключительно деловой и прикладной характер. В ней приняли участие руководители частных компаний и корпораций с государственным участием, представители экономического и социального блоков правительства, представители администрации президента и председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь