WSJ: возвращение РФ в мировую экономику стабилизирует отношения с ЕС

26 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия и США провели контакты по итогам поездки Дмитриева в Майами. «Условлено продолжать диалог. Вот что я вам могу сказать», – отметил он. Песков добавил, что с российской стороны в контактах участвовал помощник президента РФ Юрий Ушаков. С американской стороны, по его словам, «было несколько собеседников», их имена в Кремле раскрывать не стали.