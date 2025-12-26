Газета
Политика

WSJ: возвращение РФ в мировую экономику стабилизирует отношения с ЕС

Ведомости

Возвращение России в мировую экономику может принести прибыль американским инвесторам и способствовать стабилизации отношений Москвы с Украиной и Европой. Такую позицию, по данным The Wall Street Journal, разделяют спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер.

«Возвращение России в мировую экономику принесет деньги американским инвесторам и стабилизирует отношения Москвы с Украиной и Европой», – говорится в материале издания со ссылкой на источники, знакомые с их точкой зрения.

WSJ отмечает, что окружение президента США Дональда Трампа рассматривает Россию как страну с богатыми природными ресурсами и значительными возможностями для бизнеса.

20 декабря спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев прибыл в Майами для участия в консультациях по урегулированию ситуации на Украине. Во встречах участвовали Уиткофф и Кушнер. 22 декабря Уиткофф заявил, что переговоры российской и американской делегаций были продуктивными и конструктивными.

26 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия и США провели контакты по итогам поездки Дмитриева в Майами. «Условлено продолжать диалог. Вот что я вам могу сказать», – отметил он. Песков добавил, что с российской стороны в контактах участвовал помощник президента РФ Юрий Ушаков. С американской стороны, по его словам, «было несколько собеседников», их имена в Кремле раскрывать не стали.

