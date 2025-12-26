Таиланд и Камбоджа проведут переговоры о прекращении огня 27 декабря
27 декабря состоится заседание высокого уровня генеральных пограничных комитетов Таиланда и Камбоджи по вопросу установления режима прекращения огня в конфликте между странами. Об этом сообщает телеканал Thai PBS.
Предварительно, с 24 по 26 декабря пройдут переговоры на уровне секретариата, при этом подчеркивается, что заседание 27 декабря соответствует стандартному формату работы.
Первоначальное прекращение огня будет контролироваться в течение 72 часов, и любое последующее соглашение о прекращении огня должно быть одобрено Советом национальной безопасности (СНБ) Таиланда. Атмосфера на сегодняшнем заседании секретариата была напряженной, поскольку обе стороны стремились выработать соглашение о прекращении огня, которое было бы взаимоприемлемым. Встреча завершилась принятием проекта соглашения, шестого в своем роде.
26 декабря минобороны Камбоджи заявило об атаке истребителей и бронетехники Таиланда. Истребители F-16 сбросили около 40 бомб в районе деревни Чукчей. После этого ВС Таиланда направили в населенный пункт пехоту и бронетехнику.
Конфликт между Таиландом и Камбоджей обострился летом 2025 г. В июле Таиланд выдвинул обвинение в адрес Камбоджи: по версии таиландской стороны, камбоджийские военные установили наземные мины в спорной приграничной зоне, в результате чего трое таиландских солдат получили ранения. Камбоджа отвергла обвинения, заявив, что военнослужащие Таиланда отклонились от согласованных маршрутов и подорвались на мине, которая осталась в земле после многолетних военных действий.
При посредничестве Малайзии и США 28 июля удалось достичь предварительного мирного соглашения. Дальнейший прогресс наметился 26 октября, когда премьер‑министры двух стран – Хун Манет (Камбоджа) и Анутин Чарнвиракул (Таиланд) – подписали мирное соглашение. Но уже 10 ноября Таиланд объявил о приостановке действия соглашений, достигнутых ранее в Куала‑Лумпуре. Эти договоренности предусматривали комплекс мер по разоружению и были направлены на нормализацию двусторонних отношений. Несмотря на предпринятые усилия, 7 декабря боевые действия возобновились.