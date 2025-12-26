Таиланд и Камбоджа проведут переговоры о прекращении огня 27 декабря

Конфликт между Таиландом и Камбоджей обострился летом 2025 г. В июле Таиланд выдвинул обвинение в адрес Камбоджи: по версии таиландской стороны, камбоджийские военные установили наземные мины в спорной приграничной зоне, в результате чего трое таиландских солдат получили ранения. Камбоджа отвергла обвинения, заявив, что военнослужащие Таиланда отклонились от согласованных маршрутов и подорвались на мине, которая осталась в земле после многолетних военных действий.