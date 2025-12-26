Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Путин рассказал о «бесценном опыте» спецоперации для армии России

Ведомости

Армия России получает и использует бесценный опыт спецоперации. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по госпрограмме вооружения, отметив постоянно меняющийся характер боевых действий на Украине.

«Получаемый войсками абсолютно бесценный опыт в полной мере используется при формировании нового облика вооруженных сил и оборонно-промышленного комплекса тоже», – сказал он (цитата по ТАСС). 

В апреле Путин говорил, что опыт спецоперации должен быть учтен при подготовке военных моряков. Глава государства тогда отметил, что основу программ подготовки военных моряков должны составлять современная стратегия и тактика ведения боевых действий. 

Опыт спецоперации можно применять и при производстве оружия. Путин указывал, что Россия уже увеличивает объемы поставок и повышает эффективность используемых вооружений, но пока делает это исходя из текущих потребностей.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте