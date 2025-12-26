Путин рассказал о «бесценном опыте» спецоперации для армии России
Армия России получает и использует бесценный опыт спецоперации. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по госпрограмме вооружения, отметив постоянно меняющийся характер боевых действий на Украине.
«Получаемый войсками абсолютно бесценный опыт в полной мере используется при формировании нового облика вооруженных сил и оборонно-промышленного комплекса тоже», – сказал он (цитата по ТАСС).
В апреле Путин говорил, что опыт спецоперации должен быть учтен при подготовке военных моряков. Глава государства тогда отметил, что основу программ подготовки военных моряков должны составлять современная стратегия и тактика ведения боевых действий.
Опыт спецоперации можно применять и при производстве оружия. Путин указывал, что Россия уже увеличивает объемы поставок и повышает эффективность используемых вооружений, но пока делает это исходя из текущих потребностей.