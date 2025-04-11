Путин: опыт спецоперации должен быть учтен при подготовке военных моряков

Опыт, полученный в ходе проведения спецоперации на Украине, должен быть учтен при будущей подготовке военных моряков. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития Военно-морского флота (ВМФ) РФ. Его слова передает ТАСС.