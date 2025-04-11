Путин: опыт спецоперации должен быть учтен при подготовке военных моряков
Опыт, полученный в ходе проведения спецоперации на Украине, должен быть учтен при будущей подготовке военных моряков. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития Военно-морского флота (ВМФ) РФ. Его слова передает ТАСС.
Глава государства отметил, что основу программ подготовки военных моряков должны составлять современная стратегия и тактика ведения боевых действий. В том числе с учетом опыта спецоперации.
Мероприятие проходит 11 апреля в здании Адмиралтейства в Санкт-Петербурге. В ходе совещания Путин подчеркнул, что в России уделяют серьезное внимание совершенствованию ВМФ. Он заявил, что этот вид Вооруженных сил играет важнейшую роль в защите национальных интересов страны.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее анонсировал проведение данного совещания, назвав его его «чрезвычайно важным».