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Путин: опыт спецоперации должен быть учтен при подготовке военных моряков

Ведомости

Опыт, полученный в ходе проведения спецоперации на Украине, должен быть учтен при будущей подготовке военных моряков. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития Военно-морского флота (ВМФ) РФ. Его слова передает ТАСС.

Глава государства отметил, что основу программ подготовки военных моряков должны составлять современная стратегия и тактика ведения боевых действий. В том числе с учетом опыта спецоперации.

Мероприятие проходит 11 апреля в здании Адмиралтейства в Санкт-Петербурге. В ходе совещания Путин подчеркнул, что в России уделяют серьезное внимание совершенствованию ВМФ. Он заявил, что этот вид Вооруженных сил играет важнейшую роль в защите национальных интересов страны.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее анонсировал проведение данного совещания, назвав его его «чрезвычайно важным».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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