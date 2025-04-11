Путин: РФ уделяет серьезное внимание совершенствованию ВМФ
В России уделяют серьезное внимание совершенствованию Военно-морского флота (ВМФ), заявил глава государства Владимир Путин в ходе совещания по его развитию. Его слова передает ТАСС.
Мероприятие проходит в здании Адмиралтейства в Санкт-Петербурге, где расположено главнокомандование ВМФ. В нем принимают участие помощники главы государства Николай Патрушев и Алексей Дюмин, министр финансов Антон Силуанов, министр промышленности и торговли Антон Алиханов, главнокомандующий ВМФ России Александр Моисеев. Кроме того, по видеосвязи к совещанию присоединились первый вице-премьер Денис Мантуров и секретарь Совбеза Сергей Шойгу.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее анонсировал проведение данного совещания, назвав его его «чрезвычайно важным». Позже Песков уточнил, что 11 апреля Путин будет работать в Санкт-Петербурге.