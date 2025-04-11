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Путин: РФ уделяет серьезное внимание совершенствованию ВМФ

Ведомости

В России уделяют серьезное внимание совершенствованию Военно-морского флота (ВМФ), заявил глава государства Владимир Путин в ходе совещания по его развитию. Его слова передает ТАСС.

Президент подчеркнул, что ВМФ играет важнейшую роль в защите национальных интересов России.

Мероприятие проходит в здании Адмиралтейства в Санкт-Петербурге, где расположено главнокомандование ВМФ. В нем принимают участие помощники главы государства Николай Патрушев и Алексей Дюмин, министр финансов Антон Силуанов, министр промышленности и торговли Антон Алиханов, главнокомандующий ВМФ России Александр Моисеев. Кроме того, по видеосвязи к совещанию присоединились первый вице-премьер Денис Мантуров и секретарь Совбеза Сергей Шойгу.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее анонсировал проведение данного совещания, назвав его его «чрезвычайно важным». Позже Песков уточнил, что 11 апреля Путин будет работать в Санкт-Петербурге.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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