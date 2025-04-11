Путин намерен провести совещание по развитию ВМФ

27 марта на территории «Атомфлота» в Мурманске Путин по видеосвязи принял участие в церемонии торжественного спуска на воду новой атомной подводной лодки (АПЛ) «Пермь». По его словам, «Пермь» стала пятой атомной подлодкой проекта «Ясень-М», в 2026 г. она должна войти в состав Военно-морского флота и приступить к выполнению боевых задач.