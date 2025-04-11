Путин намерен провести совещание по развитию ВМФ
Президент РФ Владимир Путин 11 апреля намерен провести совещание по вопросам развития Военно-морского флота (ВМФ) России. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, его слова передает ТАСС.
По словам представителя Кремля, речь о «чрезвычайно важном» совещании.
27 марта на территории «Атомфлота» в Мурманске Путин по видеосвязи принял участие в церемонии торжественного спуска на воду новой атомной подводной лодки (АПЛ) «Пермь». По его словам, «Пермь» стала пятой атомной подлодкой проекта «Ясень-М», в 2026 г. она должна войти в состав Военно-морского флота и приступить к выполнению боевых задач.
В декабре 2023 г. Путин заявлял на церемонии подъема флагов на атомных подводных крейсерах «Император Александр III» и «Красноярск», что ВМФ РФ оснащается самой современной техникой и вооружением, серийное производство увеличивается.