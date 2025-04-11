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Путин намерен провести совещание по развитию ВМФ

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин 11 апреля намерен провести совещание по вопросам развития Военно-морского флота (ВМФ) России. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, его слова передает ТАСС.

По словам представителя Кремля, речь о «чрезвычайно важном» совещании.

27 марта на территории «Атомфлота» в Мурманске Путин по видеосвязи принял участие в церемонии торжественного спуска на воду новой атомной подводной лодки (АПЛ) «Пермь». По его словам, «Пермь» стала пятой атомной подлодкой проекта «Ясень-М», в 2026 г. она должна войти в состав Военно-морского флота и приступить к выполнению боевых задач.

В декабре 2023 г. Путин заявлял на церемонии подъема флагов на атомных подводных крейсерах «Император Александр III» и «Красноярск», что ВМФ РФ оснащается самой современной техникой и вооружением, серийное производство увеличивается.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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