Газета
Телеграм
/ Политика

Путин разрешил спуск на воду нового атомного подводного крейсера «Пермь»

Глава государства следил за мероприятием с территории «Атомфлота» в Мурманске
Ведомости

На территории «Атомфлота» в Мурманске президент РФ Владимир Путин по видеосвязи принял участие в церемонии торжественного спуска на воду новой атомной подводной лодки (АПЛ) «Пермь». Трансляция велась в Telegram-канале Кремля.

Спуск многоцелевого судна на воду проходил в Северодвинске на АО «Производственное объединение «Севмаш» (входит в состав АО «Объединенная судостроительная корпорация»).

Путин в начале выступления поздравил всех военных моряков и кораблестроителей страны с этим событием, а также поблагодарил за создание «Перми» сотрудников конструкторского бюро «Малахит», «Севмаша» и коллективы всех смежных предприятий.

«Мы продолжаем серийный выпуск современных подводных ракетоносцев. И это уже пятая атомная подводная лодка проекта «Ясень-М». В следующем году она должна войти в состав Военно-морского флота и приступить к выполнению боевых задач», – сказал президент.

Он отметил, что ракетоносцы проекта «Ясень-М» оснащены современными системами навигации, связи, гидроакустики, являются носителями высокоточного оружия и роботизированных комплексов, а «Пермь» стала первой многоцелевой подводной лодкой, на вооружении которой стоят гиперзвуковые крылатые ракеты «Циркон».

Андрей Гордеев / Ведомости
1  / 6

Андрей Гордеев / Ведомости

Многоцелевая АПЛ «Пермь» проекта «Ясень-М» была заложена 29 июля 2016 г. в Северодвинске на «Севмаше». Субмарина нового поколения стала пятой по счету и четвертой серийной подводной лодкой проекта 885. Головная АПЛ этого проекта «Северодвинск» (проект «Ясень») была принята в состав подводных сил ВМФ в июне 2014 г.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных