Путин разрешил спуск на воду нового атомного подводного крейсера «Пермь»

Многоцелевая АПЛ «Пермь» проекта «Ясень-М» была заложена 29 июля 2016 г. в Северодвинске на «Севмаше». Субмарина нового поколения стала пятой по счету и четвертой серийной подводной лодкой проекта 885. Головная АПЛ этого проекта «Северодвинск» (проект «Ясень») была принята в состав подводных сил ВМФ в июне 2014 г.