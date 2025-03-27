Путин разрешил спуск на воду нового атомного подводного крейсера «Пермь»Глава государства следил за мероприятием с территории «Атомфлота» в Мурманске
На территории «Атомфлота» в Мурманске президент РФ Владимир Путин по видеосвязи принял участие в церемонии торжественного спуска на воду новой атомной подводной лодки (АПЛ) «Пермь». Трансляция велась в Telegram-канале Кремля.
Спуск многоцелевого судна на воду проходил в Северодвинске на АО «Производственное объединение «Севмаш» (входит в состав АО «Объединенная судостроительная корпорация»).
Путин в начале выступления поздравил всех военных моряков и кораблестроителей страны с этим событием, а также поблагодарил за создание «Перми» сотрудников конструкторского бюро «Малахит», «Севмаша» и коллективы всех смежных предприятий.
«Мы продолжаем серийный выпуск современных подводных ракетоносцев. И это уже пятая атомная подводная лодка проекта «Ясень-М». В следующем году она должна войти в состав Военно-морского флота и приступить к выполнению боевых задач», – сказал президент.
Он отметил, что ракетоносцы проекта «Ясень-М» оснащены современными системами навигации, связи, гидроакустики, являются носителями высокоточного оружия и роботизированных комплексов, а «Пермь» стала первой многоцелевой подводной лодкой, на вооружении которой стоят гиперзвуковые крылатые ракеты «Циркон».
Многоцелевая АПЛ «Пермь» проекта «Ясень-М» была заложена 29 июля 2016 г. в Северодвинске на «Севмаше». Субмарина нового поколения стала пятой по счету и четвертой серийной подводной лодкой проекта 885. Головная АПЛ этого проекта «Северодвинск» (проект «Ясень») была принята в состав подводных сил ВМФ в июне 2014 г.