Путин анонсировал увеличение численности ВС России в Арктике

Путин анонсировал увеличение численности ВС России в АрктикеПрограмма реновации военных городков в регионе будет продлена, добавил президент
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству продлить программу реновации военных городков и закрытых административно-территориальных образований в Арктике, где живут солдаты и офицеры с семьями, поскольку их количество будет только расти. Заявление глава государства сделал на пленарном заседании международного форума «Арктика – территория диалога».
«Такая программа реновации должна действовать как минимум до 2030 г. с ежегодным объемом финансовой поддержки из федерального бюджета не менее 10 млрд руб. Я хочу подчеркнуть, что связано это, конечно, и с усилением нашей военной компоненты в этом регионе. Количество военнослужащих здесь будет расти», – сказал Путин.
Президент прибыл с рабочей поездкой в Мурманскую область 27 марта. Сегодня он уже провел совещание по вопросам развития Арктики и арктического транспортного коридора, а также посетил Дворец культуры и народного творчества, где ему представили мастер-планы опорных населенных пунктов Арктической зоны России.
Вечером в ходе выступления на пленарном заседании форума «Арктика – территория диалога» Путин заявил, что страны НАТО все чаще обозначают Крайний Север как плацдарм возможных конфликтов и отрабатывают применение войск в этих условиях, в том числе силами Финляндии и Швеции. По словам президента, Россия внимательно следит за этой ситуацией и выстраивает «адекватную линию реагирования», повышая возможности Вооруженных сил и модернизируя объекты военной инфраструктуры.