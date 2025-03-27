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Путин анонсировал увеличение численности ВС России в Арктике

Программа реновации военных городков в регионе будет продлена, добавил президент
Ведомости

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству продлить программу реновации военных городков и закрытых административно-территориальных образований в Арктике, где живут солдаты и офицеры с семьями, поскольку их количество будет только расти. Заявление глава государства сделал на пленарном заседании международного форума «Арктика – территория диалога».

«Такая программа реновации должна действовать как минимум до 2030 г. с ежегодным объемом финансовой поддержки из федерального бюджета не менее 10 млрд руб. Я хочу подчеркнуть, что связано это, конечно, и с усилением нашей военной компоненты в этом регионе. Количество военнослужащих здесь будет расти», – сказал Путин.

Президент прибыл с рабочей поездкой в Мурманскую область 27 марта. Сегодня он уже провел совещание по вопросам развития Арктики и арктического транспортного коридора, а также посетил Дворец культуры и народного творчества, где ему представили мастер-планы опорных населенных пунктов Арктической зоны России.

Вечером в ходе выступления на пленарном заседании форума «Арктика – территория диалога» Путин заявил, что страны НАТО все чаще обозначают Крайний Север как плацдарм возможных конфликтов и отрабатывают применение войск в этих условиях, в том числе силами Финляндии и Швеции. По словам президента, Россия внимательно следит за этой ситуацией и выстраивает «адекватную линию реагирования», повышая возможности Вооруженных сил и модернизируя объекты военной инфраструктуры.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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