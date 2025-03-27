Путин анонсировал увеличение численности ВС России в Арктике

«Такая программа реновации должна действовать как минимум до 2030 г. с ежегодным объемом финансовой поддержки из федерального бюджета не менее 10 млрд руб. Я хочу подчеркнуть, что связано это, конечно, и с усилением нашей военной компоненты в этом регионе. Количество военнослужащих здесь будет расти», – сказал Путин.